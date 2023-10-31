الحرب على غزة دخلت مرحلتها الثالثة.. هذا ما أعلنه نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكبينيت ليل أمس الإثنين دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة، وتوسيع الاجتياح البري للقطاع.

ونشر مكتب نتنياهو بيانا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "نحن في خضم الحرب، وقد حددنا لأنفسنا هدفا واضحا يتمثل في تدمير قدرات "حماس" العسكرية والإدارية، ونحن نفعل ذلك بشكل منهجي".



وأضاف البيان: "لقد اكتملت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية قصفهم من الجو لا تزال مستمرة، وآن الأوان لدخول المرحلة الثالثة، من خلال توسيع الغزو البري لقطاع غزة، وجيشنا يفعل ذلك بخطوات قوية ومدروسة بعناية، ويحقق تقدما منهجيا".