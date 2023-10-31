Advertisement

عربي-دولي

الحرب على غزة دخلت مرحلتها الثالثة.. هذا ما أعلنه نتنياهو

Lebanon 24
31-10-2023 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1124680-638343395375033193.jpg
Doc-P-1124680-638343395375033193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكبينيت ليل أمس الإثنين دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة، وتوسيع الاجتياح البري للقطاع.
 
ونشر مكتب نتنياهو بيانا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "نحن في خضم الحرب، وقد حددنا لأنفسنا هدفا واضحا يتمثل في تدمير قدرات "حماس" العسكرية والإدارية، ونحن نفعل ذلك بشكل منهجي".

وأضاف البيان: "لقد اكتملت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية قصفهم من الجو لا تزال مستمرة، وآن الأوان لدخول المرحلة الثالثة، من خلال توسيع الغزو البري لقطاع غزة، وجيشنا يفعل ذلك بخطوات قوية ومدروسة بعناية، ويحقق تقدما منهجيا". 
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:51 | 2023-10-31
03:34 | 2023-10-31
03:32 | 2023-10-31
03:06 | 2023-10-31
03:04 | 2023-10-31
02:47 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24