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عربي-دولي

"غزة ستزول": تصريح جديد للعالم الهولندي يُثير جدلاً واسعاً.. هذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 03:04
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أطل العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس منذ أيام ليدلي بدلوه حول الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

فقد أثار عالم الزلازل استغراب العديد من متابعيه المؤيدين لإسرائيل، بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى وقف اطلاق النار وحماية المدنيين.

وفي جديد الرجل الذي شكّل منذ أشهر طويلة محط انتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل، أكد في تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا) مساء أمس الإثنين، أن غزة لن تستمر كما هي اليوم.

ورأى أن إسرائيل ستضم القطاع المكتظ بالسكان ولن يعود هناك مكان لغزة بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل.
 
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خريطة فلسطين
إلى ذلك، نشر صورة تضم عدة خرائط تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.

وكتب قائلا:" إذا كنتم ما زلتم تعتقدون أن هذا الصراع يدور حول مكافحة الإرهابيين، فأنتم مخطئون. فمنذ عام 1948 كان الهدف دائمًا يتعلق بترحيل الفلسطينيين."

وأكد أن "إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة على طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية."(العربية)

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