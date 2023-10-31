دولة أوروبية تُطلق تحذيراً عاجلاً.. مخاوف من "هجمات إرهابية" في بلد عربيّ!

نصحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) السائحين البريطانيين الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة بتوخي الحذر خاصة بعد تزايد حدة التهديدات بشأن حدوث هجمات إرهابية.

وبحسب صحيفة "The Independent" البريطانية، "قامت الوزارة بتعديل لائحة النصائح للمسافرين البريطانيين إلى دولة الإمارات، والتي تستقبل حوالي 1.5 مليون بريطاني سنوياً، يوم الأحد في التاسع والعشرين من تشرين الأول، مشيرة إلى أنها أضافت في تقييمها المحدّث أن "خطر وقوع هجمات إرهابية في الإمارات مرجح للغاية".

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وأضافت أن "الهجمات يمكن أن تحدث بطريقة عشوائية، ويمكن أن تشمل الأماكن التي يزورها الأجانب".

وجاء في تحذيرها: "يستمر الإرهابيون في إصدار بيانات يهددون فيها بتنفيذ هجمات في منطقة الخليج، والتي قد تطال المصالح الغربية أيضاً".

كذلك، طالبت الوزارة مواطنيها المحافظة على مستوى عالٍ من الوعي الأمني، خاصة في الأماكن العامة وخلال مشاركتهم في المناسبات العامة.

وبحسب الصحيفة، "لم يأتِ تحذير الوزارة على ذكر الصراع بين إسرائيل وحماس. ولتوضيح الصورة، قدمت الوزارة بعض المعلومات الأساسية عما تعرضت له سابقاً دولة الامارات. ففي كانون الثاني 2022، "تم إطلاق عدد من الصواريخ والمسيّرات من اليمن باتجاه الإمارات العربية المتحدة، والتي استهدفت البنية التحتية والمواقع البارزة، وعلى الرغم من اعتراض وتدمير الغالبية العظمى من هذه الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلا أن عدداً قليلاً من الضحايا سقط. وفي 17 كانون الثاني 2022، أكدت السلطات الإماراتية حدوث هجوم من قبل الحوثيين في اليمن استهدف منشآت مدنية في أبو ظبي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين".

وأضافت الوزارة في تحذيرها: "في 24 كانون الثاني 2022، أعلنت السلطات الإماراتية أن قوات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون وكان الغرض منهما استهداف الإمارات، وحينها، لم تقع إصابات. أما في 31 كانون الثاني 2022، أعلنت السلطات الإماراتية أن قوات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً كان يستهدف الإمارات".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من المرجح وقوع المزيد من الهجمات"، ونبّهت مواطنيها من أنه "في حالة وقوع أي حادث، يجب عليكم مراقبة تقارير وسائل الإعلام المحلية واتباع نصيحة السلطات المحلية".

وأضافت الوزارة: "من المهم أكثر من أي وقت مضى الحصول على تأمين السفر والتحقق من أنه يوفر تغطية كاملة"، في حين يجب على أي شخص زائر أيضًا الاستمرار في التحقق من متطلبات وقيود الدخول، لأنها "قد تتغير دون سابق إنذار".

وأكدت الوزارة من أنه "لا توجد حاليًا أي تحذيرات ضد السفر إلى أي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة".