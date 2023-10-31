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عربي-دولي

بايدن وزوجته يثيران الجدل.. إليكم بالفيديو ما فعلاه خلال حفل "هالوين"

Lebanon 24
31-10-2023 | 03:34
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تداول نشطاء فيديوهات للرئيس الأميركي جو بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أمس الاثنين. ولم تخلو التعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس هرة. 
 
وتظاهر بايدن أنه يشعر بالفزع عندما رأى موكبا من الديناصورات والهياكل العظمية والسحرة والأبطال الخارقين وهم يقدمون عروضا لمجموعة من الأطفال. وكعادته، قبّل الأطفال وشمّ بعضهم، وهمس في آذان البعض الآخر بشكل غريب.
 
من جانبه، أحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ابنه وهو يرتدي زي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وألبس ابنته ملابس بلون العلم الأوكراني. (روسيا اليوم) 
 
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خلال حفل الهالوين.. بايدن يهمس بشكل مخيف في أذن طفل ويعجز عن التحكم بيديه! (فيديو)
 

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