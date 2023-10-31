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عربي-دولي

بسبب "طائرة معادية"... صافرات الإنذار تدوي في مدينة إيلات

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:05
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نقلت وكالة "رويترز" عن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، الثلاثاء، تحذيرها من "تسلل طائرة معادية" بالقرب من مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر. 

وبحسب رويترز، فإن "راديو إسرائيل" قال إنه "تم إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر، قرب إيلات".
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وأفاد مراسل قناة "الحرة"، بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات بسبب إخطار حول دخول "جسم طائر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية. وكتب المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن تفاصيل الحادثة "لا تزال قيد التحقيق". (الحرة) 
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