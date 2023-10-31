تفاصيل مشوّقة.. إليكم قصة "حصان حديديّ" دمرته إسرائيل بآلياتها!

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً تحت عنوان: "اقتحام جنين.. قصة "حصان حديدي" دمرته آليات إسرائيل"، وجاء فيه:

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مع فجر 30 تشرين الأول الجاري، اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة جنين من 3 اتجاهات، بمرافقة جرافات من نوع D9. استمر الاقتحام 5 ساعات واستُشهد خلاله 4 فلسطينيين أحدهم قائد كتيبة جنين وعضو مجلسها العسكري وئام حنون.



لكن الجرافات الإسرائيلية أدت مهمة مختلفة هذه المرة، إذ هدمت بوابة مخيم جنين التي يعتبرها الأهالي رمزاً للمقاومة، وذهبت نحو المدخل الشرقي لتقتلع أبرز معالمه الشهيرة والمعروف باسم دوار الحصان.



طافت جرافة إسرائيلية في شوارع المدينة وهي تحمل الحصان الحديدي، ربما في محاولة لإذلال الناس برؤية معلم مدينتهم الشهير في فم الجرافة.. فمتى بني هذا الحصان؟ ومما يتكون؟ وماذا يمثل لأهالي مدينة جنين؟



قصة عمرها 21 عاماً



في العام 2002، شهد مخيم جنين معركة كبرى، كانت امتداداً لانتفاضة الأقصى التي اندلعت قبل عامين، ووقتها حاصرت إسرائيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.



بحسب سكان المخيم الذين شهدوا الاقتحام، فقد "دمّر الجيش الإسرائيلي معظم المباني"، وقتل 58 فلسطينيا، منهم 23 مقاتلا خلال المعركة التي استمرت أسبوعين، فيما أعلنت إسرائيل مقتل 29 من جنودها.



بعد انتهاء معركة المخيم قبل 21 عاماً، والتي سماها الجيش الإسرائيلي حينها "السور الواقي"، حضر المتطوع الألماني توماس كبلبر واقترح بناء حصان من حطام المنازل المقصوفة والسيارات التي فجرها الجيش الإسرائيلي بمن فيها.



شارع الحصان.. حيث يلعب الصغار



قبيل مغيب الشمس، اعتاد محمد، 9 سنوات، أن يحمل الكرة ويصرخ على جاره وصديقه خالد للّعب "مع أولاد الحارة" في شارع الحصان كما يسميه السكان.