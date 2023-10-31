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إقتصاد

في دولة عربية.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل لرقم قياسي

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:37
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عاد سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر للارتفاع مرة أخرى، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيها، حيث تحرك السعر مساء أمس الاثنين بين 46 و47 جنيها.

يأتي في هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية.
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ويتراجع الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء بشكل عام، كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.

وتعاني مصر من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ اذار على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء.

وبدأت الأزمة في الربع الأول من العام الماضي بعدما شهدت مصر خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.

الحكومة المصرية من أجل مواجهة تلك التحديات المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات، ومن بينها التوجه للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في أيلول الماضي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إجراء المراجعات الضرورية لصرف الأقساط المتفق عليها. (روسيا اليوم)

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