بعد 6 أيام فقط على تفجر الصراع.. خطة مسربة للمخابرات الإسرائيلية بشأن سيناء تزيد مخاوف مصر

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وضعت المخابرات الإسرائيلية خطة أو وثيقة من أجل نقل المدنيين في القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى "مخيمات" في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد 6 أيام فقط على تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أي في 13 تشرين الأول.واقترحت تلك الوثيقة التي نشرها لأول مرة الموقع الإخباري المحلي Sicha Mekomit، نقل السكان المدنيين من غزة إلى "مدن خيام" في شمال سينا، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني.كما اقترحت إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.خطة معقدة ولكن..وفيما أقر واضعو هذا الاقتراح أن الخطة قد تبدو معقدة للوهلة الأولى لاسيما أن المجتمع الدولي قد يرفضها، لكنهم برروا الأمر بأن "القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا".إلا أن التقرير الاستخباراتي لم يوضح ما الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها، لكن واضعيه اعتبروا أن هذا البديل الأفضل لأمن إسرائيل.خطأ فادحفي المقابل، اعتبر يوئيل جوزانسكي، وهو زميل بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، وعمل سابقا مستشارا في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أن الوثيقة تهدد بتقويض العلاقة مع شريك رئيسي، ألا وهو مصر.وقال "هذا خطأ فادح، قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر"، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكانت السلطات الإسرائيلية اعترفت، أمس الاثنين، لأول مرة بأن وزارة المخابرات صاغت مثل هذا الاقتراح.إلا أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن هذا التقرير ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية.القاهرة والتهجير القسريرغم ذلك، عمّق هذا المخطط المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية.(العربية)