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صحفٌ إسرائيلية تهاجم نتنياهو: للإطاحة به فوراً!

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:40
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شنت صحف إسرائيلية هجوماً على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، ودعت إلى إزاحته بشكل فوري عن الحكم، بسبب ما وصفتها بالكوارث التي تسبب فيها، وعدم أهليته للقيادة خلال العدوان على غزة.
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وقالت صحيفة "هآرتس" في مقال لها: "يجب إبعاد نتنياهو الفوري عن دفة الحكم. على كل مواطن في إسرائيل، وعلى رئيس الدولة، والنواب، وأعضاء الحكومة وقادة جهاز الامن أن يستوعبوا مرة واحدة وإلى الأبد، أن استمرار ولاية نتنياهو كرئيس للوزراء في هذه الساعة المصيرية هو مثابة مراهنة على مستقبل إسرائيل".

وأضافت الصحيفة: "كل جرائم نتنياهو السياسية، التي يقصر اليراع عن وصفها، تتقزم في ضوء العمل السائب الذي اتخذه ضد قادة جهاز الأمن في وقت الحرب".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" إن استطلاع رأي لمعهد للحرية والمسؤولية في جامعة رايخمن، أظهر ضعف التأييد الجماهيري لنتنياهو. فالتأييد ينخفض في أوساط مصوتي الائتلاف ومصوتي المعارضة، استمرارا لتآكل التأييد خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح الاستطلاع، أنه في كل العينة المستطلعة، بلغت علامة التقدير التي أعطيت لنتنياهو 3.9. ولغرض المقارنة، فإن علامة التقدير التي تلقاها بيني غانتس هي 5.3 وعلامة رئيس الأركان هليفي هي 5.9.

وأشار إلى أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي، غير راضية عن أداء حكومة نتنياهو، بعد عملية طوفان الأقصى. وبالأرقام، فقد بلغت نسبة غير الراضين عن أداء الحكومة في أوساط مصوتي الائتلاف 57 في المئة، بينما في أوساط مصوتي المعارضة يصل معدل غير الراضين الى 90 في المئة.

وقال الاستطلاع إن 43 بالمئة من جمهور كيان الإحتلال يؤمن بأنه لا حاجة بإسرائيل للالتزام بأحكام القانون الدولي، في الهجوم على غزة، في حين قال 22 بالمئة إنهم يوافقون على الالتزام بحد معين، إضافة إلى 36 بالمئة أكدوا ضرورة الالتزام الكامل. (عربي21)
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