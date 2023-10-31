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عربي-دولي

مسلّح يحتجز رهائن داخل مكتب بريد.. هذا ما يجري في اليابان!

Lebanon 24
31-10-2023 | 05:02
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يحتجز شخص يشتبه أنه مسلّح، عددا غير معروف من الرهائن داخل مكتب للبريد في اليابان، بحسب ما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات مدينة وارابي في موقعها على الإنترنت: "احتجز شخص رهائن في مكتب للبريد في منطقة تابعة للمدينة. يحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدس".
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يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من الثلاثاء، إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدسا كان معلقا في حبل حول رقبته. (سكاي نيوز)
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