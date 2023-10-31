Advertisement

عربي-دولي

أمرٌ لافت.. دولة كبرى تحذف إسم إسرائيل من خرائطها!

Lebanon 24
31-10-2023 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1124746-638343489938934496.jpg
Doc-P-1124746-638343489938934496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنّ مستخدمي الإنترنت في الصين أعربوا عن حيرتهم لعدم ظهور تسمية "إسرائيل" على الخرائط الرقمية الرائدة على الإنترنت من "بايدو" و "علي بابا".
 
Advertisement
وأشارت الصحيفة إلى أن خرائط "بايدو" باللغة الصينية على الإنترنت ترسمُ حدوداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إضافة إلى المدن الرئيسية لكنها لم تُحدد إسم إسرائيل بوضوح. 
 
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الشيء الذي حصل ضمن خرائط "بايدو" انطبق أيضاً على الخرائط التي تنتجها شركة "Amap" التابعة لشركة "علي بابا"، حيث تم وضع علامات واضحة حتى على الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ.
 
وذكرت الصحيفة نفسها أن العداء لإسرائيل في الصين يتزايد مع تعزيز بكين لموفها المؤيد للفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. 
 
وأوردت الصحيفة أنّه في الأيام الأخيرة، ارتفعت عمليات البحث والإشارات التي تتضمن عبارات معادية لإسرائيل بشكل كبير على التطبيق الصيني "وي شات".
ووفقاً للصحيفة، فإن العديد من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي التي استهدفت الإسرائيليين، كانت مدفوعة بمقاطع مصوّرة للأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل بوحشيتها.
وأعربت بكين عن "تعاطف الصين الشديد مع الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة، بسبب وضعهم الصعب حالياً"، داعية إلى "عقد مؤتمر سلام دولي أقوى وأوسع نطاقاً، وأكثر فاعلية في أسرع وقت ممكن، لدعم استئناف محادثات السلام".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:43 | 2023-10-31
06:30 | 2023-10-31
06:21 | 2023-10-31
05:54 | 2023-10-31
05:48 | 2023-10-31
05:36 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24