اعتمدت أساليب بدائية.. هكذا أخفت "الحركة" خطط هجوم 7 تشرين الأول عن إسرائيل

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زادت التساؤلات حول أسباب فشل إسرائيل في اكتشاف خطط حركة حماس بعد هجوم "طوفان الأقصى"، خاصة أن لإسرائيل الباع الطويل في التجسس والمراقبة والاختراق.وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية نشرت عبر موقعها تصريحات لمصادر مطلعة، قالت إن حركة حماس تدير شبكة من خطوط الهواتف السلكية في شبكة أنفاق تحت غزة على مدى عامين.هذه الخطوط، بحسب المصادر، سمحت لعناصر حماس بالتواصل مع بعضهم البعض سرا، بطريقة لا يمكن معها لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية تعقبهم، وخلال عامين من التخطيط استخدمت الخلية الصغيرة العاملة في الأنفاق هذه الخطوط للتواصل والتخطيط للعملية، لكنها ظلت صامتة حتى جاء وقت التنشيط واستدعاء المئات من مسلحي حماس لشن هجوم 7 تشرين.المعلومات الاستخبارية لفتت إلى أن الحركة أخفت التخطيط للعملية من خلال إجراءات استخباراتية قديمة الطراز، مثل:عقد اجتماعات التخطيط بشكل شخصي.تجنب الاتصالات الرقمية التي يمكن للإسرائيليين تتبع إشاراتها، والاعتماد على الهواتف السلكية في الأنفاق.تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، للحيلولة دون اكتشافها من قبل الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية.وكانت إسرائيل على علم بأن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون أنظمة اتصالات سلكية قبل الهجوم، فعندما تحركت القوات الإسرائيلية كجزء مما أطلق عليه اسم "عملية المنزل والحديقة"، اكتشف الجيش خطوط اتصال وكاميرات مراقبة ذات دوائر مغلقة، لإعطاء إنذار مسبق لتحركات القوات الإسرائيلية.وعن نجاح حماس في إخفاء اتصالاتها قبل تنفيذ عملية 7 تشرين الأول، يوضح خبير أمن معلومات عضو اللجنة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر وليد حجاج، أن الحركة "تعتمد على شبكة اتصالات سلكية لا يمكن تتبعها بالتكنولوجيا الحديثة".وأضاف حجاج لموقع "سكاي نيوز عربية"، الميزات التي توفرها الشبكات السلكية في مثل هذه الحالات، حيث لا يمكن استشعار إشارتها عن بعد أو اختراقها، وتحتاج لأن تكون متصلا بها حتى تستطيع اختراقها.كما ان الموجات اللاسلكية تسير في الهواء ويمكن رصدها، أما النبضات فتسير في أسلاك مثل الهواتف الأرضية.ويصعب التشويش على الاتصالات الأرضية، بعكس الاتصالات اللاسلكية.وذكر خبير أمن المعلومات أن حركة حماس وظفت هذه الميزات لشبكات الاتصال السلكية حيث اعتمدت على شبكة اتصالات سلكية صوتية، وكذلك نقل المعلومات وجها لوجه.وتجنبت حماس استخدام الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر المتصل بالإنترنت، لأنه يسهل اختراقه.وحول كيفية إنشاء شبكة الاتصالات السلكية، أوضح حجاج ان الأجهزة المستخدمة لإنشاء شبكة سلكية ليست معقدة أو كبيرة الحجم، خاصة أنها تستخدم لنقل الإشارات بين عدد محدود من النقاط.(سكاي نيوز)