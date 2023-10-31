جثة تحرك يدها.. مستشار لنتنياهو يُثير زوبعة بعد نشره هذا الفيديو

نشطت آلاف الحسابات الإسرائيلية في مواقع التواصل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وعلى وقع الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة من أجل الترويج لـ"سرديتها" ورؤيتها لما يجري.



وانتشرت العديد من المعلومات المضللة والخاطئة، بحسب ما أكدت العديد من منظمات تراقب الإنترنت.



أما أحدث تلك الجولات من المعلومات غير الدقيقة، فأتى هذه المرة من قبل أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعالم العربي.



فقد شارك جندلمان، على حسابه في منصة "أكس"، مساء أمس الإثنين، فيديو لما قال إنها جثة أحد الفلسطينيين.



"دعاية فاشلة"

إلا أن المفاجأة، بحسب المسؤول الإسرائيلي، أن تلك الجثة حركت يدها، فيما بدت سيدة تندب وتبكي جانبها.



لكن الناظر للفيديو لا يمكنه رؤية أي شيء مما قاله أوفير، لاسيما أن المقطع غير واضح بشكل كبير، ومنخفض الدقة من حيث الرؤية.

Hamas' lies exposed: Hamas is doing everything it can in order to fool public opinion and the media.



Here's its latest trick, but look how the "corpse" raises its head, unaware that everything it does was caught on camera.#Pallywood pic.twitter.com/lpCQzGnKOG — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 30, 2023 Advertisement

ما أشعل موجة انتقادات ضده، إذ اتهمه عدد من المغردين بأنه يروج لدعاية "فاشلة" بغية التشكيك في عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر ولا يزالون جراء القصف الإسرائيلي العنيف.



فيما توجه له أحد المعلقين قائلا: "ابذل بعض الجهد أقلها.. أين هذه اليد المرفوعة؟".(العربية)



