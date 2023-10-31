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عربي-دولي

الإمارات: لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 06:21
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 دعت المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب "روسيا اليوم".

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات حول الحرب في غزة، قالت: "70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس"، واصفة العدد المقلق من الأطفال الذين يقتلون في قطاع غزة بأنه "وصمة عار على ضمير العالم الأخلاقي".
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أضافت: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا"، معتبرة أن "مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".

وتابعت : "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس. سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح".
 
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