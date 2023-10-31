خرجوا من نفق شمال غزة ونصبوا كميناً لفرقة كاملة... "حماس" تُفاجىء إسرائيل وهذه حصيلة القتلى

أفادت معلومات "العربية"، أن مقاتلين من "حماس"، خرجوا من أحد الأنفاق ونصبوا كميناً لـ35 جندياً إسرائيلياً، واشتبكوا معهم، في بيت حانون.



وأضافت أنّ الكمين طال فرقة كاملة من الجيش الإسرائيليّ مؤلفة من 35 جنديّاً، ما أدى إلى وقوع 8 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الإسرائيليين. (العربية)

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