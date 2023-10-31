حادثة أمنيّة تهزّ فرنسا... إمرأة محجبة هدّدت بتفجير نفسها

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فتحت الشرطة الفرنسية النار على امرأة كانت تطلق "تهديدات" في محطة للقطار في باريس، ما أدى الى إصابتها بجروح، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة "فرانس برس".وأفاد شهود بأن المرأة كانت "محجبة بالكامل"، و"أطلقت تهديدات".وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من "عزل" المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا إلى "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت "بتفجير نفسها"، مضيفا أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة. (سكاي نيوز)