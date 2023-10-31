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عربي-دولي

صحيفة أميركيّة بارزة: الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:37
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أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، أنّ الهجوم البريّ الإسرائيليّ على قطاع غزة بدأ.
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