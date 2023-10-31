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الرقم يرتفع.. كم بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:45
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الأسرى لدى حركة "حماس" منذ 7 تشرين الأول إلى 240.

وقال هغاري في إيجازه الصحافي اليومي إنه "حتى الآن تم إبلاغ عائلات 240 مختطفاً موجودين في قطاع غزة".
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وأكد أن "هناك قتالاً عنيفاً في غزة، حيث واصلت القوات الإسرائيلية القتال والتقدم في العملية البرية في غزة، والمطلوب منا جميعاً الصمود والصبر"، مشيراً إلى أنه "في ضربات مشتركة ومنسقة للقوات البرية والجوية، تم القضاء على الإرهابيين، وتم القضاء على المئات من أهداف حماس في غزة".

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