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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة وصاروخ أطلقا من البحر الأحمر

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن اعتراض طائرة مسيّرة تسللت إلى إيلات، وصاروخ أرض-أرض أطلقا من منطقة البحر الأحمر.



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