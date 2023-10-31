الجيش الإسرائيليّ: نخوض معارك قوية في عمق غزة

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قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تجري معارك قوية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.وقال في بيان: "هاجمت القوات معسكرا لحماس في شمالي القطاع، القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة. (سكاي نيوز)