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الجيش الإسرائيليّ: نخوض معارك قوية في عمق غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:15
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قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تجري معارك قوية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وقال في بيان: "هاجمت القوات معسكرا لحماس في شمالي القطاع، القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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