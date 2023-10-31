Advertisement

إقتصاد

الرقم كبير جدّاً... كم بلغت أرباح تركيا من السياحة؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1124800-638343590552388242.jpg
Doc-P-1124800-638343590552388242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغت إيرادات تركيا من قطاع السياحة في الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 20 مليار دولار، حسب وكالة "الأناضول".

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إيرادات البلاد من السياحة ارتفعت بنسبة 31.1 بالمئة بالفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
Advertisement

وأشارت إلى أن الإيرادات في الفترة ما بين تموز وأيلول بلغت 20 مليارا و225 مليونا و317 ألف دولار. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:50 | 2023-10-31
11:29 | 2023-10-31
11:03 | 2023-10-31
11:00 | 2023-10-31
10:35 | 2023-10-31
10:00 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24