الرقم كبير جدّاً... كم بلغت أرباح تركيا من السياحة؟

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بلغت إيرادات تركيا من قطاع السياحة في الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 20 مليار دولار، حسب وكالة "الأناضول".وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إيرادات البلاد من السياحة ارتفعت بنسبة 31.1 بالمئة بالفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت إلى أن الإيرادات في الفترة ما بين تموز وأيلول بلغت 20 مليارا و225 مليونا و317 ألف دولار. (روسيا اليوم)