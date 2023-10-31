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عربي-دولي

للمرة الأولى.. ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل اليوم؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:26
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استخدم نظام الدفاع الجوي "آرو" للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في 7 تشرين الاول، لاعتراض صاروخ أرض-أرض فوق البحر الأحمر كان قادما باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان "تم إطلاق صاروخ أرض-أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ "آرو" أيّ السهم". (سكاي نيوز)
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