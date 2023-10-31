"الداخلية" التونسية تعلن فرار 5 سجناء خطيرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن 5 سجناء مصنفين خطيرين فروا من سجن قريب من العاصمة اليوم في حادث نادر من نوعه بالنسبة للبلاد.



ونشرت الوزارة صور السجناء الهاربين، ودعت المواطنين إلى إبلاغ الشرطة عند رؤيتهم لمنع وقوع "أعمال إرهابية"، وفق "رويترز".

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