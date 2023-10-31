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عربي-دولي

"الداخلية" التونسية تعلن فرار 5 سجناء خطيرين

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:48
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن 5 سجناء مصنفين خطيرين فروا من سجن قريب من العاصمة اليوم في حادث نادر من نوعه بالنسبة للبلاد.

ونشرت الوزارة صور السجناء الهاربين، ودعت المواطنين إلى إبلاغ الشرطة عند رؤيتهم لمنع وقوع "أعمال إرهابية"، وفق "رويترز".
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