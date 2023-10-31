Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... قائد عسكريّ إسرائيليّ يُصدر الأمر بالهجوم على غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1124811-638343614840445672.jpg
Doc-P-1124811-638343614840445672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لأمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وجاء في مقطع الفيديو: "محطات قيادة المنطقة الجنوبية هنا القائد، ننطلق الآن لشنّ هجوم على حماس في قطاع غزة، هدفنا الوحيد هو الانتصار". (روسيا اليوم)
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:50 | 2023-10-31
11:29 | 2023-10-31
11:03 | 2023-10-31
11:00 | 2023-10-31
10:35 | 2023-10-31
10:00 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24