بالفيديو... قائد عسكريّ إسرائيليّ يُصدر الأمر بالهجوم على غزة

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لأمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.



وجاء في مقطع الفيديو: "محطات قيادة المنطقة الجنوبية هنا القائد، ننطلق الآن لشنّ هجوم على حماس في قطاع غزة، هدفنا الوحيد هو الانتصار". (روسيا اليوم)

#عاجل أمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار. مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار. سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم… pic.twitter.com/C80PnCfH1a — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2023 Advertisement