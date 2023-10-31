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عربي-دولي

وثيقة تكشف مخططات أوروبية... من سيحكم غزة بعد الحرب؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 10:00
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ذكرت "العربية"، أنّ عدة دول أوروبية بدأت تبحث عن خيار تدويل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، واقترحت تشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، أنّ يقوم تحالف دولي بتأمين غزة بعد الحرب.
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كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة

إلى ذلك، حذرت تلك الوثيقة من تداعيات القصف العشوائي، واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة.

فيما شككت في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.

كذلك نصت على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسياً.

ونبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية. (العربية)
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