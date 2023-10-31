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عربي-دولي

بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.. طرفٌ جديدٌ يدخل الحرب ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
31-10-2023 | 09:54
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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، عن إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل.

وقال سريع في بيان بثه التلفزيون، إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية". (سكاي نيوز)
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