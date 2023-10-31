بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.. طرفٌ جديدٌ يدخل الحرب ضدّ إسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، عن إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل.



وقال سريع في بيان بثه التلفزيون، إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية". (سكاي نيوز)

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