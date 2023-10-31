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عربي-دولي

"مجزرة كبيرة"... إسرائيل دمّرت مربعاً سكنيّاً و400 شخص بين شهيد وجريح

Lebanon 24
31-10-2023 | 10:35
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أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيّم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح"، وأن الكثير من سكان المربع السكني المستهدف مازالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان أن " مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.
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وقالوا أن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بشكل كامل.

وقالت وكالة "وفا" إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، فيما شن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وقد تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم. (روسيا اليوم)
 
 
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