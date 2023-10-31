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كارثة وشيكة في غزة... "الصحة العالمية" تحذر

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:03
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن غزة تواجه "كارثة وشيكة في الصحة العامة" وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وحذر المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، من خطر وفاة المدنيين كنتيجة غير مباشرة للقصف الإسرائيلي.
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وقال ليندماير للصحافيين "كارثة وشيكة في الصحة العامة تلوح في الأفق مع النزوح الجماعي والاكتظاظ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 8300 فلسطيني قُتلوا منذ أن بدأت إسرائيل ضرباتها الجوية على القطاع.
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