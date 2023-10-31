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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: أنجزنا خطة تدمير "حماس" بنسبة 10%

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:29
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أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بأن "الطريق لهدف تدمير حركة حماس الفلسطينية اكتمل بنسبة 10%".
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن المسؤول: "قطعنا نحو 10 % من المسافة اللازمة لتحقيق هدف الإطاحة بحماس". (سبوتنيك)
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