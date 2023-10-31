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عربي-دولي

مسؤول إسرائيليّ يكشف تفاصيل الردّ على "حزب الله"... ماذا قال؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:50
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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إنه "لا يوجد اتفاق يلوح في الأفق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة".

وأضاف هنغبي في مؤتمر صحفي أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن على إسرائيل "لا تحتمل"، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل عندما سئل عن الرد الإسرائيلي المحتمل.
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وقال إن المستشفيات المصرية يجب أن تكون بديلا لعلاج المصابين في قطاع غزة، حيث تتعرض المستشفيات لضغوط وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تتفهم قلق مصر بشأن تدفق اللاجئين الفلسطينيين لأراضيها.

وقال هنغبي إن تركيز الجيش الإسرائيلي ينصب حاليا على قتال مسلحي حركة حماس في شمال غزة، مشيرا إلى أن هذا التركيز سيتحول إلى الجزء الجنوبي من القطاع في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن إسرائيل تتخذ وضعا دفاعيا على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها، بينما تركز على شنّ الحرب على حماس في قطاع غزة.

وتابع: "بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل "الدروس المستفادة" على مقاتلي حزب الله". (سكاي نيوز)
 
 
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