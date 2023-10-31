صحيفة تُطلق مزاعم جديدة: إسرائيل أنجزت خطّة تدمير "حماس" بنسبة 10%!

أفادت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بأن "الطريق لهدف تدمير حركة حماس الفلسطينية اكتمل بنسبة 10%".

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وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن المسؤول قائلاً: "قطعنا نحو 10 % من المسافة اللازمة لتحقيق هدف الإطاحة بحماس".



وبحسب الصحيفة، فإنه تم إنشاء مجموعتين عاملتين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية، والتي تدرس بشكل منفصل الخيارات المختلفة "لحكم فلسطين بعد الحرب".



وأشارت إلى أن من بين الخيارات التي اقترحها الوزراء "إنشاء الرقابة الدولية، وإنشاء حكم مشترك مع مصر، وكذلك نقل السلطة في غزة إلى السياسي الفلسطيني محمد دحلان".



وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.