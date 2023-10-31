26
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للموت رائحة قوية في غزة.. رواية من قلب الحرب في "القطاع المنكوب"!
Lebanon 24
31-10-2023
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني الصحفيون من كل وسائل الإعلام حول العالم للحصول على المعلومة وسط تعقد الأوضاع في غزة مع بدء هجوم بري جديد واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقال تري ينجست مراسل شبكة "فوكس نيوز" الذي يبلغ من العمر 30 عاما لموقع "إكسيوس" إن "أسوأ ما في الإنسانية رآه معروضا" خلال الحرب الدائرة في غزة.
Advertisement
وأضاف: "هناك بعض اللحظات التي لا نتحدث عنها، تشتم رائحة الموت، تلتصق الرائحة بملابسك وشعرك".
وتابع ينجست إن "الوصول إلى غزة أصبح أصعب مع تقدم الحرب"، وأضاف: "نحن نواجه مشكلة في الوصول تتعلق بالدخول إلى المنطقة العسكرية المغلقة على حدود غزة، ونبذل قصارى جهدنا للوصول إلى حيث نستطيع".
وغطى ينجست عدداً كبيراً من الصراعات والحروب، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، لكنه قال عن تغطية الحرب في غزة: "لقد رأيت بعضا من أفظع الأشياء التي يمكن القيام بها للبشر".
وأثبتت هذه الحرب بالفعل أنها واحدة من أكثر الحروب دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة، حيث تقدر لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 31 صحفياً لقوا حتفهم حتى الآن.
وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، وذلك بعد إعلان جيش العدو البدء بشن هجومٍ بري ضد الحركة وبقية التنظيمات في القطاع.
وأضاف البيان: "هاجمت القوات معسكراً لحماس في شمالي القطاع. القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
14:20 | 2023-10-31
31/10/2023 02:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
10:13 | 2023-10-31
31/10/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
14:57 | 2023-10-31
31/10/2023 02:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)
Lebanon 24
ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)
06:11 | 2023-10-31
31/10/2023 06:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأجواء الحارة الطقس سيتغير.. أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الأجواء الحارة الطقس سيتغير.. أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
01:53 | 2023-10-31
31/10/2023 01:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:01 | 2023-10-31
ماذا فعلت منصة "إكس" بحساب "حزب الله عليها؟
15:44 | 2023-10-31
بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
15:44 | 2023-10-31
وسط الحرب.. مصر تستعدّ لإستقبال مُصابين من غزة
15:24 | 2023-10-31
غوتيريش: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها
15:19 | 2023-10-31
بيان للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية جباليا".. هذا ما أعلنه
15:13 | 2023-10-31
جيش الاحتلال يبرر جريمة مخيم جباليا باستهدافه قائدا كبيرا في حماس
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
31/10/2023 22:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
31/10/2023 22:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
31/10/2023 22:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24