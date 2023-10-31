للموت رائحة قوية في غزة.. رواية من قلب الحرب في "القطاع المنكوب"!

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وقال تري ينجست مراسل شبكة "فوكس نيوز" الذي يبلغ من العمر 30 عاما لموقع "إكسيوس" إن "أسوأ ما في الإنسانية رآه معروضا" خلال الحرب الدائرة في غزة.وأضاف: "هناك بعض اللحظات التي لا نتحدث عنها، تشتم رائحة الموت، تلتصق الرائحة بملابسك وشعرك".وتابع ينجست إن "الوصول إلى غزة أصبح أصعب مع تقدم الحرب"، وأضاف: "نحن نواجه مشكلة في الوصول تتعلق بالدخول إلى المنطقة العسكرية المغلقة على حدود غزة، ونبذل قصارى جهدنا للوصول إلى حيث نستطيع".وغطى ينجست عدداً كبيراً من الصراعات والحروب، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، لكنه قال عن تغطية الحرب في غزة: "لقد رأيت بعضا من أفظع الأشياء التي يمكن القيام بها للبشر".وأثبتت هذه الحرب بالفعل أنها واحدة من أكثر الحروب دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة، حيث تقدر لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 31 صحفياً لقوا حتفهم حتى الآن.وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، وذلك بعد إعلان جيش العدو البدء بشن هجومٍ بري ضد الحركة وبقية التنظيمات في القطاع.وأضاف البيان: "هاجمت القوات معسكراً لحماس في شمالي القطاع. القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".