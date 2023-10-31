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رجال أعمال وأِسماء بارزة لنتنياهو: عليك الرحيل!

Lebanon 24
31-10-2023 | 12:19
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دعا الرئيس التنفيذي الإسرائيلي لشركة التكنولوجيا "وولك مي" دان أديكا، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنحي، معتبراً أن إخفاقات الأخير لم تأت فقط من هجوم حماس بل من قبل ذلك.
 
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وقال أديكا إن على نتنياهو أن يرحل في أسرع وقت ممكن على الرغم من فكرة أنه لا يجوز تبديل القادة أثناء الحرب، مشددا على أن فشل الحكومة في عملها في أعقاب الهجوم، يؤكد أن رئيسها ليس مؤهلاً للقيادة ويحتاج إلى الرحيل، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".
 
واشار الى أنه وبوصفه رئيسا تنفيذيا، تقع المسؤولية دائما على عاتقه، ولا يمكنه إلقاء اللوم على المديرين الذين هم أقل منه، وفق قوله.

 
لم يكن أديكا الوحيد، فرئيس الحكومة الإسرائيلية يتعرض منذ أسابيع لانتقادات واسعة. وقد هاجمه رؤساء تنفيذيون آخرون لشركات هامة، بما في ذلك أمنون شاشوا، رئيس شركة Mobileye لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، وجويل بار إيل من شركة تراكس، وأوز ألون من شركة هوني بوك، وتوم ليفني رئيس شركة Verbit، الذي رأى أن رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي ووقعت الكارثة في عهده، معتبرا أن نتنياهو منفصل عن الواقع على الأرض ويبحث فقط عمن يتحمل اللوم.
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