تقريرٌ يعلن: كم بلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا قطاع غزّة؟

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وقال مصدران إسرائيليان لموقع "إكسيوس" إن فرقتي مدرعات ومشاة يصل عددهما إلى أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي دخلتا قطاع غزة منذ بدء العملية يوم الجمعة.وتقول المصادر إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أيضا مصادر استخباراتية على الأرض لمحاولة تحديد مكان الرهائن وتحريرهم.واعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن المعركة من أجل "تدمير" حماس ستكون "طويلة وصعبة"، كما أنه سيؤدي بلا شك إلى مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين.وغالباً ما تكون حرب المدن صعبة، ومن المتوقع أن تكون كذلك بشكل خاص في غزة بسبب نظام الأنفاق الضخم الذي تملكه حماس.وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون القصف العسكري الإسرائيلي العنيف والأزمة الإنسانية المتفاقمة.كذلك، هناك أيضاً احتمال توسيع الحرب إلى جبهة رئيسية أخرى، خصوصاً على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وذلك في حال انضم حزب الله إلى القتال بشكل كامل.وليس من الواضح تماماً ما الذي تنوي إسرائيل فعله إذا حققت هدفها المتمثل في تدمير حماس.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غلانت في وقت سابق إن إسرائيل تريد إنشاء "نظام أمني جديد في قطاع غزة"، لكن إسرائيل لم توضح بالتفصيل ما يعنيه ذلك بالضبط، بما في ذلك من سيحكم المنطقة إذا نجحت إسرائيل في تفكيك حماس.واليوم، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة، هما: الرقيب روي وولف 20 عاماً من رمات غان، والرقيب لافي ليبشيتز، 20 عاماً، من موديعين مكابيم ريعوت.