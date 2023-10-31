قبرص تسعى لإنشاء ممر مساعدات إنساني إلى غزة







وقال ليتيمبيوتيس، في مؤتمر صحفي، "نواصل الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حتى يصبح هذا الممر الإنساني بالغ الأهمية ممكنا".

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واضاف إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي طرح الاقتراح في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء. أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، ان قبرص تجري محادثات مع أطراف في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لها بإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى غزة.وقال ليتيمبيوتيس، في مؤتمر صحفي، "نواصل الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حتى يصبح هذا الممر الإنساني بالغ الأهمية ممكنا".واضاف إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي طرح الاقتراح في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء.

وقبرص أقرب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى غزة، وتبعد حوالى 370 كيلومترا فقط إلى الشمال الغربي من القطاع في أقرب نقطة.



وقال مسؤولون إن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، زار الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله، الأحد والاثنين. كما أثار الرئيس القبرصي المسألة مع الرئيس المصري.