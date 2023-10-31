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عربي-دولي

مسؤول أممي كبير يعلن استقالته احتجاجاً على الوضع في غزة ​

Lebanon 24
31-10-2023 | 15:04
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أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة.
 
 
وشدد مخيبر على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها، وقال إننا "نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".
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وأضاف مدير مكتب المفوضية: "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".
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