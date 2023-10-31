Advertisement

عربي-دولي

جيش الاحتلال يبرر جريمة مخيم جباليا باستهدافه قائدا كبيرا في حماس

Lebanon 24
31-10-2023 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1124915-638343838853460501.jpg
Doc-P-1124915-638343838853460501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تصفية قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لحركة "حماس"، والذي كان أحد قادة عمليات "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول الجاري.

وقال جيش العدو في بيان له إن طائرات مقاتلة تابعة له، وبتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام قضت قبل قليل على المدعو إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لمنظمة حماس، والذي كان أحد العناصر التي قادت إرسال عناصر حماس إلى المستوطنات. 

 وأكد الجيش أيضاً "إصابة العديد من عناصر حماس خلال الغارة كذلك"، وأضاف: "منذ دخول قوات الجيش إلى قطاع غزة أدار المدعو إبراهيم البياري كافة العمليات القتالية شمالي القطاع. البياري كان ضالعاً في إرسال عناصر حماس لارتكاب العملية التي استهدفت ميناء أشدود عام 2004، والتي أسفرت عن مقتل 13 إسرائيليا، وكان مسؤولا عن توجيه إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل على مدار 20 عاماً والترويج للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا".

وتابع البيان: "تمت تصفيته في إطار غارة واسعة النطاق على عناصر حماس وبنى تحتية إرهابية تابعة لكتيبة وسط جباليا، التي سيطرت على مبانٍ مدنية في مدينة غزة، بعد الغارة انهارت بنية تحتية عسكرية تحت أرضية تابعة لحماس تحت هذه المباني".

وختم البيان: "الجيش يكرر دعوته لسكان المنطقة إلى الانتقال جنوباً حرصاً على سلامتهم".

 
Advertisement
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2023-10-31
17:49 | 2023-10-31
17:45 | 2023-10-31
17:27 | 2023-10-31
17:03 | 2023-10-31
17:00 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24