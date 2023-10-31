جيش الاحتلال يبرر جريمة مخيم جباليا باستهدافه قائدا كبيرا في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تصفية قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لحركة "حماس"، والذي كان أحد قادة عمليات "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول الجاري.

وقال جيش العدو في بيان له إن طائرات مقاتلة تابعة له، وبتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام قضت قبل قليل على المدعو إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لمنظمة حماس، والذي كان أحد العناصر التي قادت إرسال عناصر حماس إلى المستوطنات.

وأكد الجيش أيضاً "إصابة العديد من عناصر حماس خلال الغارة كذلك"، وأضاف: "منذ دخول قوات الجيش إلى قطاع غزة أدار المدعو إبراهيم البياري كافة العمليات القتالية شمالي القطاع. البياري كان ضالعاً في إرسال عناصر حماس لارتكاب العملية التي استهدفت ميناء أشدود عام 2004، والتي أسفرت عن مقتل 13 إسرائيليا، وكان مسؤولا عن توجيه إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل على مدار 20 عاماً والترويج للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا".

وتابع البيان: "تمت تصفيته في إطار غارة واسعة النطاق على عناصر حماس وبنى تحتية إرهابية تابعة لكتيبة وسط جباليا، التي سيطرت على مبانٍ مدنية في مدينة غزة، بعد الغارة انهارت بنية تحتية عسكرية تحت أرضية تابعة لحماس تحت هذه المباني".

وختم البيان: "الجيش يكرر دعوته لسكان المنطقة إلى الانتقال جنوباً حرصاً على سلامتهم".

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