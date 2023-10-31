بيان للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية جباليا".. هذا ما أعلنه

أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، الثلاثاء، على مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.



وكشف بيان للجيش الإسرائيلي تفاصيل وأهداف العملية التي حدثت في شمال قطاع غزة.

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وفي السياق، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم اغتيال إبراهيم بياري قائد كتيبة وسط جباليا في حماس عبر قصف من الجو"، مشيراً إلى أنّ "قوات الجيش الإسرائيلي بقيادة لواء غفعاتي سيطرت على موقع عسكري مهم لحماس غربي جباليا"، وأضاف: "خلال العملية البرية اليوم في شمال قطاع غزة تم القضاء على 50 من عناصر حماس. مع هذا، فقد استعملت كتيبة جباليا التابعة لحماس الموقع المستهدف للتدريب استعدادًا لشن عمليات ارهابية حيث كان الموقع يحوي على بنى عسكرية لإطلاق قذائف، بالإضافة إلى أنفاق إرهابية يستخدمها عناصر حماس للانتقال إلى منطقة الشاطئ". وكشف بيان للجيش الإسرائيلي تفاصيل وأهداف العملية التي حدثت في شمال قطاع غزة.وفي السياق، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم اغتيال إبراهيم بياري قائد كتيبة وسط جباليا في حماس عبر قصف من الجو"، مشيراً إلى أنّ "قوات الجيش الإسرائيلي بقيادة لواء غفعاتي سيطرت على موقع عسكري مهم لحماس غربي جباليا"، وأضاف: "خلال العملية البرية اليوم في شمال قطاع غزة تم القضاء على 50 من عناصر حماس. مع هذا، فقد

وأكمل: "احتوى الموقع على وسائل قتالية عديدة استخدمها عناصر حماس، وخلال القتال دارت اشتباكات عنيفة مع عناصر حماس، حيث قضت القوات على الكثير منهم".

وتابع: "لقد قضت الطائرات على عناصر أخرين، كما كشفت القوات فتحات للأنفاق ووسائل قتالية وعتاد عسكري. مع هذا، فقد كشفت عملية جباليا عن مواد استخبارية، وفي ختام النشاط سيطرت القوات على الموقع".