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عربي-دولي

وسط الحرب.. مصر تستعدّ لإستقبال مُصابين من غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 15:44
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تستعد السلطات الصحية في مصر لاستقبال عدد من المصابين بقطاع غزة، الأربعاء، في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 25 على التوالي.

وقالت مصادر مصرية، إنه سيتم فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد 8525 فلسطينياً منذ بداية حرب غزة يوم 7 تشرين الأول الجاري، وما يزيد عن 21500 مصاب، بينهم المئات في حالة حرِجة.

وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر الأربعاء لاستكمال العلاج. (سكاي نيوز عربية)
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