25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط الحرب.. مصر تستعدّ لإستقبال مُصابين من غزة
Lebanon 24
31-10-2023
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد السلطات الصحية في مصر لاستقبال عدد من المصابين بقطاع غزة، الأربعاء، في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 25 على التوالي.
وقالت مصادر مصرية، إنه سيتم فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
Advertisement
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد 8525 فلسطينياً منذ بداية حرب غزة يوم 7 تشرين الأول الجاري، وما يزيد عن 21500 مصاب، بينهم المئات في حالة حرِجة.
وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر الأربعاء لاستكمال العلاج.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
14:20 | 2023-10-31
31/10/2023 02:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
14:57 | 2023-10-31
31/10/2023 02:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
10:13 | 2023-10-31
31/10/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)
Lebanon 24
ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)
06:11 | 2023-10-31
31/10/2023 06:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأجواء الحارة الطقس سيتغير.. أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الأجواء الحارة الطقس سيتغير.. أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
01:53 | 2023-10-31
31/10/2023 01:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:02 | 2023-10-31
بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة
17:49 | 2023-10-31
ما جديد المساعي بشأن قمة الرياض المخصصة لوضع فلسطين؟
17:45 | 2023-10-31
يريد قتال "حماس".. "تسعيني" يلتحق بقوات الإحتياط في الجيش الإسرائيلي!
17:27 | 2023-10-31
بعد إطلاق الحوثيين "صواريخ" باتجاه إسرائيل.. كيف علّق جيش العدو؟
17:03 | 2023-10-31
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على جباليا في غزة
17:00 | 2023-10-31
قبل حرب غزّة.. تقارير تُظهر ما قيل عن "التحالف الدفاعي" بين أميركا وإسرائيل
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
01/11/2023 00:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
01/11/2023 00:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
01/11/2023 00:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24