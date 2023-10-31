أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم من أوروبا وأمريكا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه "يجب العمل على فتح المعابر الإنسانية بغزة".

وأكد "أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم بدعم غير مشروط من أوروبا وأمريكا".

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وفي تصريحات بعد اجتماع الحكومة، قال أردوغان: "أدعو لمؤتمر دولي من أجل إحلال السلام العادل، ونبذل كل جهودنا من أجل إيقاف الحرب في غزة ونرسل المساعدات والطواقم الطبية".

وأردف: "أهلنا في غزة محرومون من المياه والغذاء والدواء وسندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية".

وأكمل الرئيس التركي: "الإدارة الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع منذ 25 يوما بدعم غير مشروط من أوروبا وأمريكا".

(روسيا اليوم)