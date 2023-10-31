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عربي-دولي
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على جباليا في غزة
Lebanon 24
31-10-2023
|
17:03
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دانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي قامت به إسرائيل على مخيم جباليا في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين، مؤكدة أن استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها.
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وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.
وأكدت الوزارة أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد وحماية الأرواح، وعلى السماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين اجتماعا طارئا بناء على طلب من دولة الإمارات، في ضوء شروع إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في القطاع، حثت خلاله الدولة المجتمع الدولي على وجوب اتخاذ موقف حازم في وضع حد لهذه الحلقة من المعاناة، مشددة على أن غياب الأفق السياسي يهدّد بعواقب كارثية، وعلى أن تجاهل ما يحدث له عواقب مدمرة، على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.
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