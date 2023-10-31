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عربي-دولي
بعد إطلاق الحوثيين "صواريخ" باتجاه إسرائيل.. كيف علّق جيش العدو؟
Lebanon 24
31-10-2023
|
17:27
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين "يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة".
كلام هاغاري جاء في أول تعليق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
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وخلال مؤتمر صحافي، أعلن هاغاري أن الجيش الإسرائيلي "أسقط صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر عبر منظومة حيتس"، وتابع: "لقد عززنا قواتنا بحرا وجوا لتوفير مزيد من الحماية في كل أنحاء إسرائيل".
وأضاف: "تحاول عناصر نيابة عن إيران تحويل انتباهنا عن غزة. ما زلنا نركز على الحرب في غزة، وسنعرف كيف ندافع عن أنفسنا حيثما كان ذلك ضروريا. نحن نعمل مع القيادة المركزية الأمريكية، وهي تثبت نفسها بشكل جيد للغاية".
وكان المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أعلن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، الأحد الماضي، أن الحوثيين يراقبون الوضع عن كثب في غزة.
وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، عن مقتل أكثر من 8500 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال.
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