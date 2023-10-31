بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة

ذكر مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي عبر منصة "إكس" أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل يوم الجمعة إلى إسرائيل، حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.



كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ زيارة بلينكن إلى تل أبيب الجمعة ستكون الثانية منذ بدء الحرب على غزّة.

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