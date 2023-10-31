يريد قتال "حماس".. "تسعيني" يلتحق بقوات الإحتياط في الجيش الإسرائيلي!

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريراً كشفت فيه عن هوية "أكبر جندي إحتياط في الجيش الإسرائيلي".

وبحسب الصحيفة، فإن الجندي المذكور يُدعى عزرا ياشين ويبلغ من العمر 95 عاماً، وقد تلقى أمر الالتحقاق بقوات الإحتياط إثر عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول الجاري.

ولفت ياشين في تصريح له عبر الصحيفة إلى أن "تجنيده لم يكن بهدف القتال إنما بهدف رفع الروح المعنوية للجنود".وفقد ياشين إحدى عينيه أثناء حرب 1948، وعلى الرغم من كبر سنه، يقول إنه يريد البقاء مع المقاتلين، وقال: "هذه أرضي، وسأدافع عنها حتى أنفاسي الأخيرة، لقد شاركت في العديد من الحروب ونجوت من الموت مئات المرات. ولم أشعر بالخوف أبدا".يضيف الرجل البالغ من العمر 95 عاما: "كل من يحاول تدميرنا سوف يختفي، هذه المرة أيضاً سننتصر".