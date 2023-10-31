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عربي-دولي

الولايات المتحدة تعيّن سفيراً جديداً لدى إسرائيل

Lebanon 24
31-10-2023 | 18:26
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وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيراً لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.
وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتاً.
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ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في الوقت الذي يردون فيه على الهجوم المباغت للجماعة المسلحة في 7 تشرين الاول.
وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق في تشرين الأول أنه "في هذه اللحظة، لا توجد مهمة أعظم من أن يطلب منه تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل".
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