بلينكن يزور إسرائيل الجمعة

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يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن الثلاثاء متحدّث باسمه.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إن "بلينكن سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة".وجاء إعلان الخارجية الأميركية بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.