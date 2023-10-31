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بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

Lebanon 24
31-10-2023 | 20:00
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أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا اليوم الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متّهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.
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