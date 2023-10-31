Advertisement

عربي-دولي

نظام السائق الآلي لتسلا بريء من تهمة التسبّب بالقتل

Lebanon 24
31-10-2023 | 20:22
A-
A+
Doc-P-1124993-638343990117622957.jpg
Doc-P-1124993-638343990117622957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا يوم الثلاثاء على البراءة في أول محاكمة لها في الولايات المتحدة في اتهامات بأن نظام السائق الآلي الخاص بها أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وهو انتصار كبير للشركة التي تواجه عددا من الدعاوى القضائية والتحقيقات الاتحادية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
Advertisement
ويمثل هذا الحكم ثاني انتصار كبير لشركة تسلا هذا العام بعد أن رفضت هيئة محلفين ثانية اعتبار هذا النظام معيبا.
وتختبر تسلا نظامي السائق الآلي والقيادة الذاتية الكاملة الأكثر تقدما الذي وصفه رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بأنه حاسم لمستقبل شركته لكنه يخضع للتدقيق التنظيمي والقانوني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:54 | 2023-11-01
02:44 | 2023-11-01
02:39 | 2023-11-01
02:24 | 2023-11-01
02:18 | 2023-11-01
02:08 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24