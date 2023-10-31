تظاهرة حاشدة مؤيّدة للفلسطينيين في لندن

احتشد مؤيدون للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت في لندن يوم الثلاثاء وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

Advertisement