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تظاهرة حاشدة مؤيّدة للفلسطينيين في لندن

Lebanon 24
31-10-2023 | 21:00
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احتشد مؤيدون للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت في لندن يوم الثلاثاء وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.
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