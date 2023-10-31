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حريق ضخم في جنوب كاليفورنيا

Lebanon 24
31-10-2023 | 21:30
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أمرت السلطات في كاليفورنيا أمس الثلاثاء أكثر من خمسة آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الإثنين وأجّجته رياح عاتية.
وقالت السلطات إنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجليس.
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وحريق «هايلاند فاير» الذي اندلع منتصف نهار الإثنين انتشر صباح أمس الثلاثاء على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن.
والتهمت النيران ثلاثة مبان وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى.
ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.
وأوضحت متحدّثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد لوكالة فرانس برس أنّ الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء.
وقالت إنّ «المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي الرياح العاتية».
وأضافت أنّ ما يزيد مهمّة فرق الإطفاء تعقيداً «هي التضاريس، فالنار تهبط وتستقرّ في الكثير من الوديان والمنخفضات».
ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.
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